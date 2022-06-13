Раллийная Skoda Fabia готовится к гоночному дебюту (видео)

Новый хэтчбек Skoda Fabia Rally2 примет участие в ралли 2023 года

Автоспортивное подразделение Skoda приступило к испытаниям раллийной Fabia Rally2 нового поколения. На надежность и выносливость новый хэтчбек проверяют на гравийных трассах Фонжонкуза на юге Франции, где проходят испытания внедорожники ралли «Дакар». Официальная премьера Skoda Fabia Rally2 еще не анонсирована, но омологация ралли-кара завершится до конца 2022 года.

По некоторым данным, во Франции хэтчбек проходит финальный этап испытаний. В общей сложности по местному бездорожью автомобиль наездил более 600 тысяч километров. За рулем находился норвежский автогонщик Андреас Миккельсен. В 2021 году на Skoda Fabia Rally2 Evo он выиграл чемпионат мира WRC2 и чемпионат Европы ERC.

«Трассы Фонжонкуза очень и очень неровные, масса прыжков, много камней на дороге — это лучшая среда для проверки надежности раллийного автомобиля. Если машина выживет в Фонжонкузе, она выдержит любое нормальное ралли», — сказал гонщик.

Гоночная премьера новой Skoda Fabia Rally2 состоится в 2023 году. Раллийная версия построена на серийном хэтчбеке нового поколения. Официальный дебют дорожной модели состоялся весной 2021 года.