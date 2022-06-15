Раскрыт салон водородного седана Hopium Machina за 120 тысяч евро

Официальная премьера усовершенствованного прототипа водородомобиля состоится на автосалоне в Париже

Молодая французская стартап-компания Hydrogen Motive Company (HMC) продолжает разработку своего полностью водородного седана Hopium Machina. Первый прототип будущей серийной модели подопечные французского гонщика Оливье Ломбарда показали 17 июня 2021 года. Шоу-кар под названием Alpha 0 дебютировал на выставке VivaTechnology в Париже.

Тогда же был объявлен прием предзаказов на стартовую партию в 1000 единиц. Собрать их удалось всего за три месяца. Каждый из потенциальных клиентов внес по 410 евро. Сумма предоплаты — прямая отсылка к длине волны спектрального излучения атома водорода.

Вторую версию прототипа Hopium Machina французы обещают показать в октябре этого года на автосалоне в Париже. Пока же опубликованы снимки салона седана. Автором интерьера водородомобиля стал Феликс Годар. Ранее он работал в Tesla и Lucid Motors, а также принимал участие в разработке Porsche Mission E.

Как видно на фото, всю переднюю панель занимает широкоформатный дисплей с тактильным откликом. Перед водителем «винтажное» двухспицевое рулевое колесо. Между ним и передним пассажиром — парящая центральная консоль, заканчивающаяся между сиденьями второго ряда. Внешне передние и задние сиденья напоминают спортивные «ковши» с интегрированными подголовниками. В отделке интерьер обещают использовать высококачественные и экологические чистые материалы от европейских производителей.

В январе 2021 года стартап представил концепцию платформы водородной технологии, разработанной специально для Hopium Machina. Установленный спереди компактный топливный элемент будет питаться водородом, хранящимся в трех баках. Систему хранения водорода поставит французская компания Plastic Omnium. Технической информации о силовой установке седана на данный момент нет. В HMC обещают, что их «первенец» предложит запас хода 1000 км, зарядку за 3 минуты, мощность 500 л.с. и максимальную скорость 230 км/ч.

Производство Hopium Machina наладят во Франции. Основными рынками водородного седана станут Китай, Европа, Япония, Южная Корея и США.