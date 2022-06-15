Новости Российские заводы Nissan и Toyota возобновят работу, но это не точно

Запустить конвейеры площадок в Санкт-Петербурге ближайшее время не удастся

Конвейеры автомобильных заводов Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге остановились в марте 2022 года. Остановку производства в компаниях пояснили нехваткой комплектующих.

Спустя три месяца городские власти Санкт-Петербурга все еще рассчитывают, что заводы японских марок заработают. Остается только «полностью восстановить цепочки поставок автокомпонентов и оборудования», разрушенные как раз по вине России. Когда поток всего необходимого для работы предприятий хлынет в Россию, не берется сказать никто, но обещают.

После военного вторжения путинской армии в Украину российский рынок покинула большая часть мировых автопроизводителей. Такие компании, как Nissan, Hyundai и Toyota просто приостановили производство и выжидают. Тогда как Renault Group и General Motors продали российские активы и полностью покинули рынок.

В результате санкций, принятых ЕС,США, Японией, Канадой и рядом других стран автопроизводство в России практически полностью остановлено, включая и российские предприятия. Также с марта в страну не поставляют автомобили премиум-класса. А на днях Японии ввела запрет на экспорт в Россию тяжелой техники: грузовиков, экскаваторов, бульдозеров и железнодорожных локомотивов.