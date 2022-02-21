Раскрыта внешность нового перспективного кроссовера Honda

Шестое поколение Honda CR-V дебютирует в конце 2022 года

О том, что Honda готовит новое, шестое по счету поколение кроссовера CR-V стало известно благодаря шпионским фото. Правда тогда, автомобиль видели только в камуфляже. Сейчас же внешность новинки, которая дебютирует в конце 2022 — начале 2023 года, раскрыли на патентных изображениях.

Судя по ним, следующий CR-V получит иной кузов. Ему характерны динамичная конфигурация линии бокового остекления, зауженные фары и большая шестиугольная радиаторная решетка. Изображения задней части автомобиля нет.

По некоторым данным, в движение новенький Honda CR-V будет приводить 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель. Также будет доступна гибридная версия кроссовера с 2,0-литровым атмосферным мотором и электродвигателем.

Основным рынком новинки, как и прежде, останется Северная Америка. Японским покупателям CR-V предлагать не будут. На родном рынке марки его место займет новый кроссовер С-класса.