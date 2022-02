Volkswagen покажет новый недорогой седан на базе Skoda Slavia

Volkswagen анонсировал премьеру нового седана — Virtus. Премьера еще одной глобальной модели марки запланирована на 8 марта. Готовясь к этому событию, компания опубликовала тизер будущего серийного автомобиля.

Основные узлы и агрегаты, пока еще непредставленный седан, разделил с Skoda Slavia. Славиа встала на конвейер относительно недавно — в начале 2022 года. Основой Virtus станет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN. В ближайшем будущем эту платформу будут использовать во всех бюджетных моделях концерна Volkswagen.

Ожидается, что в движение новый седан будет приводить 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. сопряженный с шестиступенчатой механической или автоматической коробками передач. Еще один двигатель — 1,5-литровый наддувный с четырьмя цилиндрами. Его отдача — 150 л.с. В пару такому мотору предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

