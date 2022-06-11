Запуск нового «ленинградского» завода Hyundai откладывается

Компания заморозила проект по созданию второго автозавода в Санкт-Петербурге

Война России против Украины изменила планы Hyundai Motor относительно развития российского направления бизнеса. В них входил запуск нового завода в Санкт-Петербурге. Речь идет о предприятии в Шашарах, который южнокорейская марка приобрела у General Motors в 2020 году.

Изначально планировалось, что с 2023 года в его цехах будут собирать кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. В реконструкцию существующих и строительство новых цехов компания готова была инвестировать 52,8 млрд руб. Работы планировали начать весной 2022 года. Но, как стало известно, проект заморожен.

С 1 марта не работает и первая площадка Hyundai в Петербурге (в Сестрорецке), где выпускали Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. По данным концерна, в мае продажи автомобилей Hyundai в России упали на 82%, Kia — на 81%. При этом марки вошли в «тройку» самых продаваемых брендов месяца, уступив только российской Lada.