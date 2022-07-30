В Киев прибыли новые «‎скорые» и пожарно-спасательные автомобили от западных партнеров (фото)

Западные партнеры продолжают поставлять в Украину специальную технику, которая помогает спасать жизни украинских защитников и мирных жителей.

Вчера, 29 июля 2022 года, в Киев приехало семь автомобилей скорой помощи, которые были переданы властями немецких городов Лейпциг и Гамбург. Также эти города-побратимы поставили столице семь пожарных машин и две автолестницы длиной 30 м. Еще три мелкогабаритные «‎пожарки» купили для Украины громады из небольших городов Германии.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что помимо этих машин, столица получила два новых автомобиля Renault для пенного тушения пожаров. Их изготовили в Польше, а проспонсировала данное производство Германия. Эти авто предназначены для тушения пожаров на автозаправках, нефтебазах, производствах, а также там, где использование воды при тушении невозможно.

«Благодаря нашим иностранным друзьям и партнерам, которые поддерживают Украину и Киев в борьбе с российским агрессором, столица получила спецавтомобили и снаряжение. И мы передаем это столичным спасателям и медикам. Речь идет о 12 пожарных и пожарно-спасательных автомобилях и 7 каретах скорой помощи от немецких и польских партнеров. А также спасательное снаряжение из Швейцарии. Теперь наш город стал еще более оснащенным, что касается защиты от пожаров, в частности, в результате ракетных обстрелов. Ведь в условиях войны нам очень важно быстро и эффективно реагировать, чтобы спасти жизнь людей», – резюмировал мэр столицы.