В Киев прибыли новые «скорые» и пожарно-спасательные автомобили от западных партнеров (фото)
Западные партнеры продолжают поставлять в Украину специальную технику, которая помогает спасать жизни украинских защитников и мирных жителей.
Вчера, 29 июля 2022 года, в Киев приехало семь автомобилей скорой помощи, которые были переданы властями немецких городов Лейпциг и Гамбург. Также эти города-побратимы поставили столице семь пожарных машин и две автолестницы длиной 30 м. Еще три мелкогабаритные «пожарки» купили для Украины громады из небольших городов Германии.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что помимо этих машин, столица получила два новых автомобиля Renault для пенного тушения пожаров. Их изготовили в Польше, а проспонсировала данное производство Германия. Эти авто предназначены для тушения пожаров на автозаправках, нефтебазах, производствах, а также там, где использование воды при тушении невозможно.
«Благодаря нашим иностранным друзьям и партнерам, которые поддерживают Украину и Киев в борьбе с российским агрессором, столица получила спецавтомобили и снаряжение. И мы передаем это столичным спасателям и медикам. Речь идет о 12 пожарных и пожарно-спасательных автомобилях и 7 каретах скорой помощи от немецких и польских партнеров. А также спасательное снаряжение из Швейцарии. Теперь наш город стал еще более оснащенным, что касается защиты от пожаров, в частности, в результате ракетных обстрелов. Ведь в условиях войны нам очень важно быстро и эффективно реагировать, чтобы спасти жизнь людей», – резюмировал мэр столицы.