Матричные фары и новый зарядный порт: Tesla обновила лифтбэк Model S

Внешность модели стала более «чистой»

Tesla Model S вышла на рынок в 2012 году и с тех пор ни разу не меняла поколения. При этом американский производитель регулярно обновляет электромобиль, наделяя его новыми элементами экстерьера и опциями.

На этот раз изменения незначительные. Электрокар получил матричные фары, как у актуальных Model 3 и Y, и унифицированный порт зарядки CCS (Combined Charging System). К тому же на корме избавились от планки, которая объединяла фонари. Теперь экстерьер выглядит более «чистым». Техническую часть и салон корректировки не затронули.

Представили обновленную модель на специальном мероприятии в Тайване. Скоро эти изменения доберутся и до других регионов, ведь сделаны они были не просто так. Так, оптику изменили в связи с тем, что Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) поставил ей низкую оценку во время краш-тестов. Специалисты заявили, что она плохо освещает дорогу. Теперь эта проблема устранена.

Когда рестайлинговая Tesla Model S появится в продаже в компании не уточнили. Напомним, что предыдущее крупное обновление этой модели было проведено в январе 2021 года. Тогда американский производитель обновил салон и улучшил технические характеристики. Выпуск таких машин начали летом прошлого года.