Ford будет комплектовать новые автомобили дронами и вот почему

По задумке они должны помогать преодолевать бездорожье

В базе Бюро по патентам и товарным знакам США появился очередной инновационным патент Ford. Подан он еще в 2020 году, но в публичном доступе информация о разработке появилась только сейчас. Речь идет о дроне, который, работая с данными GPS и бортовыми датчиками автомобиля, будет помогать перемещаться по бездорожью.

Как заявили в компании, предпосылкой для этой разработки стали данные Всемирного банка, согласно которым около 31% населения планеты не имеет доступа к асфальтированным дорогам. Практически все эти люди проживают в развивающих странах. По мнению сотрудников марки, их дрон значительно упростит доступ к таким районам и поможет обеспечить доставку товаров и услуг, так называемой «последней мили».

Также Ford видит потенциальные возможности технологии для определения типа транспортного средства, которое лучше всего подойдет для поездок бездорожью. Как утверждается, дрон способен в режиме реального времени обеспечить данными о ландшафте даже теми, которые могут не предоставить спутники и карты. Особенно это актуально в экстремальных погодных условиях.

Будет ли эта технология реализована в серийных автомобилях не известно. Подобной информации в патенте нет.