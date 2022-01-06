Renault показал кроссовер который придет на смену Kadjar

Снимки рабочих прототипов новинки опубликовали в сети

Renault поделилась несколькими снимками рабочих прототипов нового кроссовера, который придет на смену другой модели — Kadjar. Это имя марка решила больше не использовать и напротив, постараться как можно быстрее забыть. Причиной тому послужил провал на рынке. В целом Renault Kadjar не оправдал надежд производителя.

Его преемником станет компактный кроссовер Austral. Сейчас модель находится на стадии дорожных тестов. Как сообщается, 100 прототипов кроссовера суммарно проедут по дорогам Франции, Германии, Румынии и Испании около 600 тысяч километров. Но это далеко не все. Помимо дорожных тестов, прототипы преодолеют около 1,4 миллиона километров на треках.

На опубликованных Renault снимках автомобиль прикрыт слоем камуфляжной пленки, но это не мешает сделать вывод о том, что новинка схожа с Nissan Qashqai. При этом все внешние панели кроссовера оригинальные.

В движение Renault Austral будет приводить гибридная силовая установка на базе бензинового мотора. В базовой версии 1,3-литровый двигатель будет сочетаться со стартер-генератором. Более дорогие варианты укомплектуют 1,2-литровым турбированным мотором и 48-вольтовым стартер-генератором. Кроме гибридных модификаций покупателям предложат и полностью электрическую версию.

Известно, что платформу новинка разделит с тем же Kadjar — CMF-CD. Старт продаж компактного кроссовера запланирован на вторую половину 2022 года. Точная дата пока не называется.