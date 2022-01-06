Гибридный суперкар Ferrari проехал по дну соляного озера (видео)

Видео заезда марка опубликовала на официальном YouTube-канале

Ferrari опубликовала коротенькое видео, в котором решила наглядно продемонстрировать возможности своей самой мощной серийной модели — супергибрида SF90 Stradale. В нем 1000-сильный автомобиль испытывают на дне соляного озера Бонневиль в штате Юта.

Высохшее озеро стало традиционным местом для проведения скоростных заездов не только для Феррари, но и других автопроизводителей.

Впервые Ferrari SF90 Stradale показали в 2019 году. Автомобиль комплектуется гибридной силовой установкой на базе 4,0-литрового двигателя V8 с двумя турбинами, дополненного тремя электромоторами. Совокупная отдача агрегатов — 1000 л.с.

От 0 до 100 км/ч гибридный суперкар ускоряется за 2,5 секунды, а отметку в 200 км/ч оставляет позади через 6,7 секунды после старта. Максимально супергибрид способен развить 340 км/ч.