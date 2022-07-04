Renault представила практичный фургон за $13 500 (фото)

Семейство компактного кроссовера Renault Triber пополнилось новой версией. Речь идет о фургоне, который получил приставку Express в названии.

Визуально новинка практически не отличается от исходника. Понять, что это не пассажирская, а грузовая версия модели можно по пластиковым вставкам на месте задних окон. Хотя и они имитируют тонированное стекло. Дорожный просвет остался прежним – 182 мм. При этом колесные диски фургону предложили на 14 дюймов, тогда как кроссовер поставляется с 15-дюймовыми.

Больше всего изменений произошло в кабине Renault Triber. Здесь убрали второй ряд сидений и установили специальную защитную сетку. В результате чего получился багажный отсек объемом 1500 литров. При этом грузоподъемность модели достигает 542 кг, что довольно неплохо для данного сегмента.

В движение фургон приводит 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 71 л.с., который сопряжен с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. В продажу новинка поступит к концу этого месяца. Основным рынком сбыта станет ЮАР, где е можно будет приобрести за 13 500 долларов.