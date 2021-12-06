Renault впервые показала новый кроссовер Austral

Новинка построена на той же базе, что и актуальный Nissan Qashqai

О том, что компания Renault убирает со своей европейской линейки устаревший Kadjar стало известно в октябре этого года. На смену ему выйдет новый кроссовер, который получил название Austral.

Прототипы новинки неоднократно попадали в объективы фотошпионов, которые делились снимками с общественностью. Да и независимые дизайнеры не скупились на рендерные изображения. Теперь фото опубликовал производитель, тем самым положив начало рекламной кампании. На тизере показана корма модели с крупным логотипом марки по центру задней двери и названием кроссовера.

По словам ведущего маркетолога компании Сильвия дос Сантоса, такое оригинальное название выбрали для этой модели не случайно. Оно очень легко произносится и запоминается, а также «вызывает в воображении эмоции и жар юга». Ожидается, что экстерьер кроссовера будет выполнен в стилистике Renault Megane E-Tech.

В основу новинки ляжет модульная платформа CMF-C, которая также используется в актуальном Qashqai. Известно, что длина автомобиля составляет 4510 мм. Салон просторный и в нем комфортно могут разместиться пять человек. В отличии от Kadjar новый Austral будет поставляться только с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Не исключено появление и полностью электрической версии. Выход на рынок запланировал на середину 2022 года.