Компанию Glusco Energy SA приобрел бизнесмен из Греции

Греческий предприниматель Димитриос Анифантакис приобрел 100% акций швейцарской компании Glusco Energy S.A., владеющей более 100 автозаправочными станциями и 4 нефтебазами в Украине. Соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым (предыдущий владелец сети) было заключено еще в конце октября 2021 года, его сумма не разглашается.

Новый владелец сети АЗС Glusco является гражданином Греции и работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами более 30 лет. Он занимал руководящие должности высшего уровня в таких компаниях как Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas и других. В настоящее время господин Анифантакис является членом Совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, владеющей одним из самых современных НПЗ в мире и около 1500 АЗС в Греции и за рубежом. Кроме того, Димитриос управляет собственным широким портфелем компаний в энергетическом бизнесе и сфере недвижимости как в своей стране, так и за ее пределами.

«Украинский топливный рынок достаточно сложен, но поэтому он и интересен для меня, – отметил Димитриос, – Я считаю, что у компании отличная инфраструктура и хорошие перспективы развития. Мы планируем провести ее модернизацию в соответствии с международными стандартами. В фокусе нашего внимания в первую очередь будет поддержание отличного клиентского сервиса и высокого качества нефтепродуктов, а также внедрение европейских инноваций».

Господин Анифантакис также добавил, что хорошо знаком с украинским укладом жизни и традициями, потому что уже около 30 лет женат на украинке и имеет с ней трех сыновей. «Я уважаю украинские культурные ценности и желаю строить социально ответственный и устойчивый бизнес в этой стране».