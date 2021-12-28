Рестайлинговый Kia Seltos засветился накануне дебюта (фото)

Официально покажут новинку в начале 2022 года

Компактный кроссовер Kia Seltos, актуальная генерация которого вышла на рынок в 2019 году, готовится к плановому обновлению. Прототипы модели уже выехали на тесты, где и попали в объективы фотошпионов.

Это не первый взгляд на рестайлинговый автомобиль, тестовые мулы были замечены и ранее, но на этот раз маскировка стала более легкой. Сквозь камуфляж видны новые фары и задние фонари. К тому же кроссоверу подкорректировали бамперы и увеличили решетку радиатора, сместив ее немного ниже.

Заглянуть в салон обновленного Kia Seltos шпионам не удалось. Однако инсайдеры утверждают, что ждать кардинальных изменений не стоит. В кабине появится современная мультимедийная система и, возможно, предложат новые варианты отделки.

Точных данных о моторной гамме пока нет. Скорее всего производитель сохранит прежние двигатели. Хотя есть вероятность, что в линейке появится гибридная версия. В настоящее время автомобиль предлагают с 1,6 и 2,0-литровыми моторами на 121 и 149 л.с. соответственно. Дебют новинки запланирован на начало 2022 года.