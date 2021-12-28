Бренд DS Automobiles получил награду за лучшую автомобильную рекламную кампанию на премии Effie Awards Ukraine

15 декабря в Киеве состоялась 16-я церемония награждения премии по эффективности в сфере маркетинговых коммуникаций – Effie Awards Ukraine. По результатам премии рекламная кампания Бренда DS Automobiles под названием «Президентский тест–драйв» получила знаковое серебро в номинации «Транспортные средства – автомобильная техника».

Бренд DS Automobiles в который раз доказывает, что лучшая реклама автомобиля – это тест–драйв, который в полной мере расскрывает все его преимущества. Но премиальный кроссовер заслуживает особого отношения. Так, 16 мая в Киеве был замечен «президентский» кортеж во главе с кроссовером DS 7 Crossback. Вместо того, чтобы рекламировать премиальный кроссовер традиционными методами, команда DS Automobiles задалась вопросом: «Если президенты выбирают DS 7 Crossback, почему бы нашим Клиентам не ощутить себя «президентами»? Поэтому решила подарить им уникальный опыт тест–драйва.

Клиент приходил в автосалон и выезжал на маршрут, казалось бы, обычного тест–драйва. Внезапно, DS 7 Crossback окружал кортеж из автомобилей охраны, специальных автомобилей, которые выглядят, как настоящие партульные авто, а также видео–операторов. При этом, движение на дороге не перекрывалось, что делало кортеж действительное европейским. Так DS Automobiles показывают, что владельцам DS 7 Crossback стоит привыкать к вниманию за рулем премиального кроссовера. Все это дает водителю возможность почувствовать себя не просто важной персоной, а даже президентом за рулем DS 7 Crossback. Данный проект был реализован совместными усилиями отдела коммуникаций и диджитала и его руководителя Алины Косы вместе с рекламным агентством Mingineer и благодаря слаженной работе удалось достичь вершины и попасть в ТОП Effie Awards Ukraine.

Предлагаем и вам посмотреть микро-фильм, как проходил «Президентский тест-драйв» на официальном канале DS Automobiles.

Главной целью данной кампании был уникальный опыт для клиентов премиального Бренда DS Automobiles, их эмоции и ощущения во время тест–драйва. Именно это дало возможность попасть в шорт–лист Effie Awards Ukraine 2021, а в следствии и получить заслуженное Серебро в номинации «Транспортные средства – автомобильная техника». Effie Awards – самая престижная награда в мире в области маркетинговых коммуникаций, которую получают за главное достижение в сфере – эффективность. Премия основана в Нью–Йорке, США в 1968 году и уже больше 50 лет для рекламодателей и агентств победа на конкурсе является глобальным символом успеха в индустрии. Для Украины это уже 16-я ежегодная премия, Effie Awards Ukraine собирает у себя лучшие рекламные кампании, которые состязаются за право называться лучшей маркетинговой коммуникацией года.

Андрей Чабанов, маркетинговый директор представительства Бренда DS Automobiles в Украине: «Умеют ли спецпроекты продавать? Этим вопросом задается чуть ли не каждый маркетолог. Многие знают, что без прямой скидки или коммуникации о самой низкой в сегменте цены, автомобиль продать тяжело. Но можно ли сделать что-то особенное, что не предполагает дисконтирование цены продукта и подчеркнет его уникальность?

Команда DS Automobiles нашла решение для этой задачи и реализовала по-настоящему непростой проект на очень консервативноым рынке по продаже новых автомобилей. Этим проектом маркетологи Бренда подчеркнули тот факт, что тест-драйв является обязательным шагом в клиентском пути, а у премиального Бренда он должен проходить исключительно на высшем уровне. В результате команде удалось добиться не только пиар-показателей, но и сконвертировать потенциальных клиентов в реальные контракты. Именно за это данная рекламная кампания и была отмечена премией за эффективность Effie Awards»

Не удивительно, что рекламная кампания получила название “Президентский тест–драйв”, ведь Бренд DS Automobiles уже давно выбирают влиятельные личности. Так, DS 5 был официальным автомобилем предыдущего президента Франции Франсуа Олланда, а первый автомобиль Citroen DS 19 (по прозвищу «Богиня» от созвучного фр. Deesee) выбрал своим и Шарль де Голль. Но и сейчас президенсткая история Бренда продолжается. DS 7 Crossback является автомобилем нынешнего президента Франции. На нем Эммануэль Маркон передвигался во время своей инаугурации. И вот недавно, самый требовательный заказчик в истории Бренда обновол свой автопарк, выбрав эксклюзивную модель DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE. Данный автомобиль построен на основе гибрида DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 и дополнительно получил ряд важных отличий: встроенную броню, удлиненный кузов, специальное оснащение.

Находясь за рулем автомобилей Бренда DS Automobiles, вы всегда будете чувствовать себя по-президентски и неизменно привлекать внимание окружающих. Приходите на тест-драйв к ближайшему дилеру и убедитесь в этом лично. Бренд DS Automobiles с момента основания ставил перед собой задачу не просто выпускать и продавать автомобили, но и приносить новый опыт и новые впечатления от вовлечения в изысканный автомобильный мир. Сегодня Бренд DS Automobiles имеет ряд предложений и программ, которые призваны сделать жизнь клиента максимально комфортной начиная со знакомства с Брендом и автомобилем, и продолжая на протяжении всей эксплуатации. Так, был запущен DS Store в Украине – новый сервис, где потенциальный покупатель может увидеть весь склад автомобилей DS, доступных в Украине, и сразу оформить заказ на желаемый автомобиль.

Выбирая автомобили Бренда DS Automobiles – вы выбираете президентскую роскошь и французский шик, а это именно то, что вы заслуживаете.