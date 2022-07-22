Rezvani анонсировала новый семиместный внедорожник Vengeance

Официальная премьера Rezvani Vengeance состоится до конца 2022 года, но заявки уже принимаются

Rezvani Motors анонсировала несколько новинок. Их все покажут в этом году. Так, до конца лета состоится премьера суперкара Beast мощностью более 1000 л.с. Особенностью новинки станет карбоновый кузов с необычной конструкцией дверей.

А до конца года компания обещает показать новый рамный внедорожник под названием Vengeance («Месть»). Пока же ограничились несколькими затемненными тизерами, на которых видны только очертания угловатого кузова и светотехника. В частности, «Месть» получит дополнительную светодиодную рамку на крыше и четыре фонаря на капоте. На корме видна сплошная светодиодная полоса.

По словам основателя и генерального директора Rezvani Motors Ферри Резвани, дизайн Vengeance вдохновлен броневиками. Это позволит внедорожнику выделятся на фоне других автомобилей.

Как заявляется, Vengeance — разработанный с нуля рамный люксовый внедорожник, не имеющий общих компонентов с другими моделями марки. У него рамная подвеска и 6,2-литровый моторов V8 (мощность не уточняется), что позволит справляться с любым бездорожьем. Также новинке обещана «военная» версия Military Edition. Она будет отличаться наличием брони и более чем 20 системами безопасности.

Прием предзаказов на большой семиместный внедорожник уже объявлен. Размер предоплаты — 500 долларов.