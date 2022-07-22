Десятки САУ M109 и гаубиц L119: Великобритания готовит новый пакет помощи Украине

Великобритания продолжает поставлять в Украину новейшую военную технику для борьбы с российскими оккупантами. Очередной пакет помощи не заставил себя ждать.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшее время ВСУ передадут 20 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок M109 и 36 единиц 105-мм гаубиц L119. Также вместе с ними будут отправлены контрбатарейные радары, 1600 единиц противотанкового оружия и около сотни дронов-камикадзе.

«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина. Размер нового пакета помощи составляет 1,2 миллиарда фунтов стерлингов», – заявил Уоллес.

Отметим, что гаубицы L119 используются для уничтожения легкобронированной техники и личного состава. Дальность стрельбы этих орудий составляет 11-19 км. Скорострельность – от 6 до 8 выстрелов в минуту. Что касается М109, то это самоходная артиллерийская установка с большой дальностью стрельбы на гусеничном ходу. Обычными снарядами она может поражать цели на расстоянии до 18 км, а реактивными – до 30 км.