Родстер Daihatsu Copen превратили в раллийный болид

Кей-кар примет участие в монокубке Copen GR Sport Rally Japan

Daihatsu представила раллийную версию компактного родстера Copen. Автомобиль примет участие в монокубке Copen GR Sport Rally Japan. Презентация раллийного кей-кара состоялась 12 августа на гоночной трассе Fuji Speedway в Сидзуоке, Япония.

В его разработке принимали участие профессионалы из команды SPK D-Sport и производитель автокомплектующих Nifco, а также японская стекольная компания AGC. Об базовой модели гоночный родстер отличается оригинальными тормозами с шестипоршневыми суппортами, пожаробезопасным топливным баком и коваными колесными дисками. В салоне установлена автоматическая система пожаротушения и трубчатый каркас безопасности.

Раллийный Daihatsu Copen укомплектован стандартным для модели 660-кубовым турбированным мотором отдачей 64 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым «вариатором» и передним приводом.