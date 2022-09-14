SAIC и GM представили второй совместный кроссовер — Wuling Xingchi

В Китае продажи Wuling Xingchi стартуют в конце сентября, но цены пока не объявлены

Китайская компания Wuling Automobile Company Limited выводит на рынок новый кроссовер Xingchi. Одноклассник Skoda Karoq и Kia Seltos — второй кроссовер бренда и четвертая модель в его «модной» и относительно дорогой линейке.

В основе Wuling Xingchi лежит модульная платформа R, используемая в старшем кроссовере Xingchen, вышедшем на рынок год назад. Габаритная длина новинки — 4365 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1640 мм. Размер колесной базы — 2550 мм.

Оба кроссовера созданы в одной стилистике и визуально очень похожи. Отличие заключается только в отсутствии у Xingchi дополнительных окошек в задних стойках крыши. Плюс к этому в топовой версии младший кроссовер укомплектован 17,0-дюймовыми колесными дисками.

Салоны кроссоверов отличаются только декором. В остальном все аналогично: 10,25-дюймовая мультимедийная система и несколько небольших жидкокристаллических экранов на приборной панели.

Объем багажного отделения — от 322 до 1077 литров. Для хранения «мелочевки» в салоне предусмотрено 27 отсеков и ниш.

В стандартном оснащении электропривод водительского сиденья, панорамный люк, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, климат-контроль и электромеханический ручной тормоз.

На старте продаж Wuling Xingchi предложат в двух модификациях. Базовая комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 99 л.с. Агрегат сочетается с механической коробкой передач или вариатором. Более дорогая версия предлагает 147-сильный турбированый мотор того же объема, сопряженный с вариатором. Привод в обоих случаях передний. Другие версии пока не планируются.

На китайском рынке Wuling Xingchi появится в конце сентября. Стоимость модели пока не объявлена. В последствии кроссовер предложат за пределами Поднебесной, в том числе под брендом Chevrolet.