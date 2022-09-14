Skoda вывела на тесты новое поколение кроссовера Kodiaq (фото)

Обновление модельного рядя Skoda продолжается. На тестах уже были замечены прототипы новых Kamiq, Superb и Octavia. Теперь на дорожные испытания вывели кроссовер Kodiaq нового поколения.

Тестовый мул частично покрыт камуфляжем. Он не плотный и позволяет рассмотреть изменения. Судя по фото, автомобиль позаимствовал некоторые детали у версии RS. В частности, у него сдвоенные патрубки выхлопной системы, красные тормозные суппорты и 20-дюймовые колесные диски. Также задняя ось стоит немного ниже передней.

Хотя есть вероятность, что производитель пытается ввести в заблуждение и вывел на тесты прототип модели в старом кузове. А камуфляж нанесен для усиления эффекта. Учитывая то, что кроссовер тянет за собой прицеп, у него новая силовая установка.

По данным инсайдеров, ждать Kodiaq PHEV не стоит, так как гибридная установка предусмотрена только для следующих Octavia и Superb. Вероятно, Skoda модернизировала существующий агрегат, чтобы вписать его в жесткие нормы по выбросам СО2. Представить новинку намерены в начале следующего года, а в продажу она поступит в конце 2023-го.