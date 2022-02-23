Volkswagen объявил о старте продаж обновленного минивэна Viloran

Стоимость новинки начинается от 45 000 долларов

Volkswagen Viloran, который в компании называют бизнес-вэном, впервые вышел на рынок в 2020 году. Компания возлагала на модель огромные надежды, но она не оправдала их. Чтобы поднять продажи на желаемый уровень, производитель провел первый рестайлинг премиального автомобиля.

Внешне обновленный минивэн не отличается от предшественника. Задняя часть кабины также осталась прежней. В первом и втором рядах установлено по два раздельных кресла, а в третьем – трехместный диван. А вот переднюю панель существенно перекроили, приведя в соответствие с текущим стилем дизайна марки. В оснащение вошла новая мультимедийная система с огромным экраном и обновленная приборная панель, которую лишили дополнительных шкал.

На смену традиционному рычагу переключения передач пришел компактный джойстик, а управление системой климат-контроля осуществляется с помощью узкой сенсорной панели. Центральный дефлекторы вентиляции имеют вертикальную интеграцию, а боковые – стали двухуровневыми. В отделке салона теперь будут применяться исключительно премиального качества материалы.

Силовая установка не изменилась. Минивэн по-прежнему приводит в движение 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель TSI мощностью 186 или 220 л.с. Он работает в паре с семиступенчатым «роботом» и системой переднего привода. Стоимость обновленного Viloran стартует от 45 000 долларов. Основным рынком сбыта модели является Китай. Поставлять ее в другие страны Volkswagen не планирует.