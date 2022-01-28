Салон электровэна Volkswagen ID. Buzz впервые показали на живых фото

Новинку презентуют 9 марта

До дебюта электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz осталось совсем немного (премьера намечена на 9 марта). В рамках рекламной кампании производитель показал модель со всех сторон (конечно в камуфляже), а также раскрыл некоторые технические характеристики. Шпионские снимки автомобиля неоднократно попадали в сеть. На очередной порции таких фото засветили салон электробуса. Причем без грамма маскировки.

Судя по опубликованным фотографиям, кабина электрического наследника Type 2 во многом повторит модели семейства ID. Ему достался мультируль, как у ID.3 и ID.4, аналогичная цифровая приборная панель и мультимедийная система. При этом центральные дефлекторы, под которыми находится подставка для двух бутылок, выглядят немного иначе. Между сиденьями и в дверных картах есть небольшие отсеки для хранения мелочей.

Особое внимание стоит уделить отделке поверхностей. Она выполнена не в традиционных приглушенных тонах, а использованы пыльно-розовый и белый цвета, которые дополняют оранжевые вставки. Такое сочетание оттенков впервые будет предложено на автомобилях марки Volkswagen. Багажный отсек довольно просторный. Его объем можно увеличить, если сложить второй ряд сидений.

Известно, что в основу ID.Buzz ляжет модульная платформа MEB. Электромобиль будет доступен в грузовой и пассажирской версии. Ему обещана двухмоторная силовая установка и аккумуляторная батарея емкостью 82 или 111 кВтч. Старт продаж модели намечен на 2023 год.