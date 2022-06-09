Новости Первый, но не последний: в Харькове возобновил работу сервисный центр МВД

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов, Харьков начинает постепенно возрождаться. Так, сегодня, 9 июня 2022 года, после длительного перерыва, в городе возобновил свою работу сервисный центр МВД.

Учреждение, которое открыло свои двери и начало предоставлять услуги гражданам города находится по адресу: улица Шевченко, 62. График работы сервисного центра – с 9:00 до 17:00 с понедельника по субботу. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (057) 700 26 56

«‎Наши герои – администраторы держат строй! Работаем на Победу! Все будет Украина!», – говорится в сообщении на сайте ведомства.