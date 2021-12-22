Renault Trucks расширяет производство электрогрузовиков

Отрадно, когда сегодня автозаводы в столь непростое для индустрии время продолжают развивать свои производственные мощности и увеличивать число рабочих мест. И тому свежий пример – компания Renault Trucks, которая на днях объявила о наборе ста операторов для своего французского предприятия в Бленвиль-сюр-Орн, что в Нормандии.

Расширить штат сотрудников побудил растущий спрос на электрические грузовики. Отметим, что представленное предприятие Renault Trucks стало первым европейским заводом, освоившим серийный выпуск электрических грузовиков еще в 2020 году.

Сегодня здесь собирают среднетоннажные модели, причем не только электрические, но и дизельные. Что же касается экологически чистых машин, но набор новых операторов позволит увеличить их производство до двух тысяч в год. Отметим, что сегодня на предприятии Renault Trucks в Бленвиль-сюр-Орн уже работает 1546 человек.