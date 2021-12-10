Новости Tesla снова в центре скандала – что на этот раз

Внимание контролирующего органа привлекли игры

В электромобилях марки Tesla на экране мультимедиа можно не только следить за работой систем, а и играть в игры. В настоящее время в список доступных игр входят: «Sky Force Reloaded», «The Battle of Polytopia: Moonrise» и «Solitaire». Разрешено это делать только пассажирам, но никакой защиты от водителей нет.

Алгоритм работы приложения очень прост. Для того, чтобы одна из игр запустилась, нужно ответить согласием на предупреждающее сообщение, которое высвечивается на экране. В нем говорится, что все игры предназначены для развлечения передних пассажиров и водителям отвлекаться на них нельзя. Однако контролирующий орган NHTSA заявляет, что с момента появления игр, число аварий с электромобилями марки резко увеличилось.

По мнению специалистов организации, безответственные водители включают их и играют прямо во время движения. Причем они делают это даже не активируя систему автопилота. Хотя даже при ее работе водитель должен контролировать дорогу, чтобы в случае опасности перехватить управление на себя. Отреагирует ли как-то производитель на эти заявления NHTSA неизвестно.