Самый дорогой автомобиль в обслуживании: сколько стоит владеть Bugatti Chiron Pur Sport

Стоит как следует поразмыслить, прежде чем купить такую машину

Реальную стоимость обслуживания автомобиля Bugatti посчитал энтузиаст из Малайзии, проживающий в Сингапуре. Недавно он посетил дилерский центр марки и узнал подробную информацию и нюансы, разложив все по полочкам. В качестве примера он взял Chiron Pur Sport за 3 миллиона долларов и посчитал, сколько будет стоить владение гиперкаром Бугатти ограниченной серии.

В случае, если владелец выберет программу обслуживания Bugatti, то он всегда будет на связи с командой высоквалифицированных специалистов, которые будут путешествовать по миру, чтобы в любой момент прийти на помощь Chiron или Veyron.

Первое обслуживание автомобиля запланировано через 14 месяцев или 16 000 км пробега. Оно предусматривает замену моторного масла на Castrol Edge Fluid Titanium Technology SAE 10W-60, масляного фильтра, охлаждающей жидкости и сливных пробок. Все это обойдется в 24 979 долларов.

Замена передних углерод-керамических тормозных дисков, напечатанных на 3D-принтере, и титановых тормозных колодок обойдется в 58 952 доллара. Замена тормозной жидкости и чистка компонентов тормозов еще 58 951 долларов. Но и это далеко не весь список. Каждые 14-16 месяцев придется менять колесные диски, которые стоят 49 958 долларов за комплект.

Дальше — резина. Согласно регламенту, ее замена предусмотрена каждые 16-18 месяцев. На выбор предложат комплект Pirelli Winter Sottozero 3, Michelin Pilot Sport PAX или Michelin Pilot Sport Cup 2 XL за 7993 доллара. Кроме этого Bugatti предлагает и более дорогие варианты. Например, Michelin Pilot Sport Cup 2R стоимостью 41 965 долларов.

Турбокомпрессоры Garrett стоимостью 25 978 долларов придется заменить максимум через 48 месяцев. Еще в 21 982 доллара обойдется установка нового набора воздуховодов. Также на этом этапе сервисного обслуживания предстоит поменять топливный бак стоимостью 43 963 доллара. Столь нескромный ценник обусловлен тем, что он изготовлен из вулканизированной резины, нескольких слоев армированного текстиля и кевлара. Еще за 28 576 долларов специалисты Bugatti откалибруют 8,0-литровый 16-цилиндровый мотор гиперкара, доведя его мощность до 1500 л.с.

Также владельцу стоит знать, что новое ветровое стекло будет стоить 59 949 долларов, а стеклоочистители — 3797 долларов. Чтобы избежать дополнительных расходов на перекраску кузова — 55 148 долларов — автомобиль советуют мыть только вручную с помощью специального оборудования.

В сумме, за четыре года потребуется как минимум три замены масла, две замены колесных дисков и резины, комплект тормозов (диски/суппорты), тюнинг двигателя плюс одна замена турбонагнетателя, воздуховодов и топливного бака. В денежном выражении это составит немалые 477 498 долларов. Тем, кто не планирует выезжать на дороги и рассматривает Bugatti Chiron Pur Sport только как инвестицию, будущее обслуживание гиперкара обойдется в 104 912 долларов каждые 14 месяцев.