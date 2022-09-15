Самый культовый спорткар планеты сменил поколение – Ford показал новый Mustang

Ford Mustang бесспорно является легендарным спорткаром. Однако актуальное поколение модели, которое впервые вышло на рынок в 2014 году, стало терять свои позиции. Поэтому на автосалоне в Детройте (США), компания представила новую генерацию автомобиля. Она стала седьмой в истории модели.

Пони-кар дебютировал в версиях купе и кабриолет. А также высокопроизводительном варианте Dark Horse. Он сохранил классический дизайн и остался узнаваемым. У него длинный капот, смещенная назад кабина и покатая крыша. При этом новый Mustang выглядит более агрессивнее предшественника. У него увеличенная решетка радиатора, узкие светодиодные фары, широкие колесные арки и переработанные бамперы. Модель доступна в одиннадцати цветах, два из них новые – Vapor Blue и Yellow Splash.

Интерьер культового спорткара изменился более разительно. В его оснащение вошел огромный изогнутый экран, который объединяет 12,4-дюймовую цифровую приборную панель и 13,2-дюймовую мультимедийную систему Sync 4. Последняя теперь отвечает и за управление системой климат-контроля. Также Mustang 2024 получил новое рулевое колесо, слот для беспроводной зарядки смартфона, аудиосистему B&O, адаптивный круиз-контроль и пакет систем безопасности Ford Co-Pilot360.

Моторная гамма осталась прежней. При этом 2,3-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель EcoBoost и 5,0-литровый V8 доработали, увеличив им мощность. Конкретные цифры производитель пока не раскрыл. Известно, что моторы будут сочетаться с шестиступенчатой «‎механикой» и 10-ступенчатым «‎автоматом».

Новое поколение Ford Mustang появится в дилерских центрах летом 2023 года. Цены объявят ближе к старту продаж.