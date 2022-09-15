Кроки до перемоги Британский журналист в ходе мотопробега по Украине собрал 10 000 долларов для детской больницы

Известные британские мотопутешественники – журналист Нил Бейли и фотокорреспондент Киран Ридли проехали тысячи километров по Украине с гуманитарной миссией. Побывав во многих городах – Киеве, Буче, Ирпене, Гостомеле, Одессе, на днях они финишировали во Львове. Здесь они посетили детскую больницу Святого Николая и передали ей все собранные в ходе мотопробега средства, сообщает Перше медичне об’єднання Львова.

Отметим, что Украина стала 56-й страной, которую Нил Бейли и Киран Ридли посетили с гуманитарной миссией. С самого начала полномасштабного российского вторжения они внимательно следили за ситуацией в Украине и в конечном счете решили, что должны обязательно поехать и помочь, лично посетив пострадавшие районы.

Британский журналист Нил Бейли прославился в 2005 году, когда в Северной Каролине установил один из мировых рекордов скорости на мотоцикле, разогнавшись до 325 км/ч.