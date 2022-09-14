Самый мощный и быстрый в мире: Ferrari представила свой первый кроссовер

Итальянская компания Ferrari презентовала свою самую практичную модель – кроссовер Purosangue. Он составит конкуренцию Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Rolls Royce Cullinan.

Новинка выполнена в традиционной стилистике марки и выгодно выделяется на фоне соперников. У нее вытянутый капот, открывающиеся против хода движения задние двери и сдвинутый максимально назад салон. У кроссовера узкие светодиодные фары и фонари, выраженные задние крылья и 22-дюймовые пятиспицевые колесные диски.

Purosangue базируется на той же платформе, что и купе Ferrari Roma. Он достигает в длину 4973 мм при колесной базе 3018 мм. Ширина и высота равны 2028 и 1589 мм соответственно. Масса кроссовера – 2033 кг, что делает его самым тяжелым в линейке марки. И это при том, что в конструкции используется карбон и алюминий.

Салон получился довольно просторным. В нем установлено четыре отдельных кресла с электроприводом и подогревом. Волнообразная передняя панель выглядит очень оригинально и не схожа с другими моделями марки. Она как-бы разделена на две части и в каждой из них интегрированы 10,2-дюймовые дисплеи. Также у новинки большой багажный отсек – 473 литра.

В движение новый Ferrari приводит 6,5-литровый безнаддувный двигатель V12 мощностью 725 л.с. и 715 Нм крутящего момента, который сопряжен с системой полного привода и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Он позволяет кроссоверу достигать первую «сотню» за 3,3 секунды и развивать максимальную скорость в 310 км/ч.

Такие показатели дают Purosangue считаться самым мощным и быстрым кроссовером в мире. В продажу он поступит в начале 2023 года по цене от 390 тысяч евро.