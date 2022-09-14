Российский МЧС откажется от автомобилей «экзотических» марок

Поставщиками специальной техники для службы станут «КамАЗ» и «Урал»

В России объявили об очередном этапе импортозамещения. МЧС страны-агрессора полностью откажется от импортной спецтехники. Место автомобилей Iveco, Mercedes-Benz, MAN и Silant в гаражах ведомства займут «КамАЗы» и «Уралы». Также замене подлежат старые «ЗИЛы», доля которых в подразделениях службы достаточно велика.

Таким образом министерство планирует сократить расходы на обслуживание автопарка, который будет состоять из новой унифицированной техники. К 2030 году доля «российской» специальной техники должна достичь 81%. На это направят около 190 млрд руб.

Второй задачей этого проекта является наращивание производства «КамАЗом» и «Уралом». Насколько это удастся россиянам, покажет время. Надеемся, что нет.