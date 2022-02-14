Самый практичный Volkswagen Passat готовится к смене поколения – первые фото

Дебют новинки запланирован на 2023 год

Несмотря на то, что компания Volkswagen отправила в отставку популярный седан Passat, она продолжает выпуск модели в кузове универсал. Этот вариант пользуется устойчивым спросом на многих рынках. Его выбирают те, кто предпочитает комфорт и практичность. Несмотря на это, немецкая марка подготовила новую генерацию автомобиля.

Прототипы новинки выехали на тесты, где и попали в объективы фотошпионов. Как видно по снимкам, они не покрыты камуфляжем, а все потому, что перед нами так называемый «мул». У него шасси и агрегаты новые, а вот кузов используется от актуальной модели, поэтому и необходимости скрывать его под слоем маскировочной пленки нет. Однако даже в такой ситуации можно увидеть изменения.

Между боковыми дверями универсала заметно расширение. Это свидетельствует о том, что в новой генерации он будет иметь более длинную колесную базу. По данным инсайдеров, она будет еще и шире, чем у актуальной версии. Таким образом производитель увеличил пространство в салоне, сделав его еще более комфортным.

Известно, что следующий Passat разделит платформу с Skoda Superb. То есть в его основе будет лежать модернизированная архитектура MQB. Новый практичный автомобиль будет поставляться с бензиновыми и дизельными двигателя с технологией мягкого гибрида для снижения уровня выбросов СО2. Высокопроизводительному варианту обещана гибридная трансмиссия с подключаемым модулем. Презентовать новинку планируют в 2023 году.