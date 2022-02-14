Новости Посмотрите на родстер с дизайном Lotus и мотором от «Запорожца»

Необычный заднеприводный «спорткар» создан руками авто энтузиастов

Автомобильные энтузиасты продолжают экспериментировать, и на этот раз они решили превратить старенький «Запорожец» в настоящий спорткар. Так и получился этот невероятный родстер, дизайном напоминающий Lotus Elan.

«Донором» для переделки послужил ЗАЗ, у которого авторы проекта заимствовали отдельные узлы. В основе новинки лежит самодельная пространственная рама, сваренная из стальных труб. На ней и стоит кузов из стеклоткани.

Мотор, выдающий всего 50 л.с. разместили в задней части автомобиля. По некоторым данным, он остался прежним.

По части дизайна энтузиасты, видимо, пытались создать автомобиль, который «будет цеплять» и в какой-то мере им это удалось. Передней частью он напоминает Lotus Elan. Передние фары будут поднимающимися. В задней — самодельные фонари в виде трех длинных полос.

В салоне — самодельная передняя панель с круглыми датчиками. Об оснащении и комплектации автомобиля больше ничего неизвестно, поскольку проект не завершен. Вполне возможно, что в таком состоянии он и останется.