Scania презентовала новые гибридные грузовики HEV и PHEV

Новое поколения грузовиков Scania с гибридными силовыми установками HEV и PHEV позволяет эффективно использовать эти машины в различных сферах: как рефрижераторы, бетоносмесители или в региональной дистрибуции. Машины предлагаются как шасси или в качестве тягачей – полной массой до 36 т.

Изюминкой грузовиков является электроагрегат GE281, состоящий из двух расположенных друг за другом моторов. Постоянная мощность составляет 230 кВт, а пиковая – 290 кВт. Максимальный крутящий момент – 2100 Нм. С электроагрегатом устанавливаются два турбодизеля Евро 6 на выбор: 7-ми или 9-литровый, которые предлагаются в трех вариантах мощности.

Применяется 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач Scania Opticruise последнего поколения (2020 года). Вместо сцепления в ней используется планетарная передача, что позволяет производить переключения без прерывания крутящего момента.

Гибридная модель PHEV комплектуется тремя батареями суммарной емкостью 90 кВт, которые можно полностью зарядить от станции 95 кВт DC всего за 35 минут. Что же касается модели HEV, то она оснащается только одной батареей – на 30 кВт.ч. Запас хода в полностью электрическом режиме достигает 60 км. Напомним, что на гибридах Scania первого поколения, появившихся в 2014 году, он составлял всего два километра.

Новые гибридные грузовики Scania позволяют сэкономить до 40% топлива в городском режиме. И в этом им активно помогают система «старт-стоп», а также адаптивный круиз-контроль с функцией предвидения. Отметим также, что двигатели внутреннего сгорания могут работать и на гидрированном растительном масле (HVO), а часть из них – на биодизеле (FAME). Машины оснащены коробкой отбора мощности, которую можно задействовать не только при работе с ДВС, но и при езде в полностью электрическом режиме.

И еще одно преимущество новых гибридных Scania в том, что они позволяют перевозить на 250 кг больше. И это при том, что их снаряженная масса увеличена на 750 кг, по сравнению с чисто дизельными собратьями. Все дело в том, что в ЕС электрогрузовикам разрешено превышать разрешенную полную массу на одну тонну.