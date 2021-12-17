На что способен самый многофункциональный автомобиль в мире

В 2021 году автомобиль Mercedes-Benz Unimog, который по праву можно назвать мастером на все руки, отмечает две круглые даты. Во-первых, исполнилось 75 лет с момента изготовления первого прототипа этой машины. А во-вторых, ровно 70 лет назад машина впервые получила снегоуборочный отвал, изготовленный молодым инженером Альфредом Шмидтом по заказу клиента из Шварцвальда.

Отвал имел ширину 2200 мм и высоту 1100 и поднимался или опускался механически с помощью цепного привода. Он был установлен на модель Unimog U 2010 с двигателем мощностью всего 25 л. с. Впоследствии Schmidt стал ведущим немецким производителем навесного оборудования для содержания дорог. За все время снегоуборочные отвалы Schmidt получили свыше 100 тыс. «Унимогов».

Что же касается других профессий этого многофункционального автомобиля, то здесь особенно хочется отметить его способность передвигаться по рельсам. Совсем недавно два таких автомобиля Unimog U 423 были поставлены в Бангкок для обслуживания линии электропередач на Красной ветке столичного метро.

На одну их машин установили подъемный кран, а на вторую – автовышку с грузоподъемностью люльки 200 кг. А вот переоборудованием машин для движения по рельсам занималась известная немецкая компания Zagro Bahn und Baumaschinen GmbH. Благодаря специальным направляющим колесам, устанавливаемым с помощью гидравлики, автомобиль способен передвигаться как по железной дороге, в том числе и узкоколейной, так и по обычному асфальту или грунтовке.

Отметим, что сегодня Mercedes-Benz Unimog выпускаются в двух сериях, полной массой от 7,5 до 16, 5 т и двигателями от 156 до 299 л. с.: для коммунального или сельского хозяйства (модели U219 – U535) и аварийно-спасательных служб, с возможностью преодоления особо тяжелого бездорожья (модели U4023 и U5023).