Scania выводит на рынок новый междугородный автобус Interlink LD (видео)

Компания Scania продолжает обновление автобусного модельного ряда и представляет междугородную машину следующего поколения – Interlink LD. Автобус будет доступен в различных исполнениях по длине (от 10,9 до 13,3 м для двухосных версий), планировки салона, вариантах багажных отсеков и конфигурации дверей.

Начнем с того, что Interlink LD потребляет на 8% меньше топлива благодаря более экономичным двигателям, новой автоматической коробке передач, а также модернизированной функции «старт-стоп» и улучшенному адаптивному круиз-контролю. Доступны различные варианты двигателей: дизельные, с гибридным приводом, работающие на таких видах топлива как RME, HVO, сжиженном или сжатом газе, а также биогазе.

Interlink LD отличается и новым шасси – с усовершенствованной передней подвеской, не только более комфортной, но и с увеличенной на 500 кг грузоподъемностью.

Автобус также получил и новый кузов – с увеличенной площадью бокового остекления, иными фарами (LED или галогенными) и светодиодными задними фонарями. Двери с электроприводом удешевляют техническое обслуживание. Кроме того, передний бампер сделан из трех составных частей, что облегчает замену в случае повреждения.

В отделке салона используются новые материалы, что улучшило шумоизоляцию. Появилась новая, более экономичная система кондиционирования воздуха. Кабина водителя отличается более удобной эргономикой.

Особое внимание уделено безопасности. Здесь в первую очередь стоит отметить появление передовых систем помощи водителя (ADAS). Это, например, электрогидравлическое рулевое управление (EAS), система экстренного торможения, система удержания в центре полосы движения, система, отслеживающая объекты в слепых зонах и др.

Владельцы Interlink LD смогут оформить сервисный контракт Scania и оценить гибкое техническое обслуживание. Благодаря информации о состоянии тех или иных систем автобуса, поступающей на СТО в режиме реального времени, увеличивается время безотказной работы, а также снижается совокупная стоимость владения.