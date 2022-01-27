В Украине появился интересный автомобиль для разминирования

Саперы ГСЧС Черкасской области на днях получили новую технику – специальный бортовой автомобиль ISUZU FTS34 колесной формулы 4х4. Машина будет служить в группе пиротехнических работ и подводного разминирования.

Отметим, что полноприводное шасси ISUZU FTS34 презентовали на украинском рынке еще осенью 2015 года, на выставке «Оружие и безопасность 2015» в Киеве. Тогда было заявлено, про увеличенный до 245 мм дорожный просвет и пониженный ряд в трансмиссии. Шасси рассчитано на полную массу 12 000 кг и имеет полезную нагрузку 6950 кг. Длина его – 6,65 м, а колесная база – 4,1 м. Шины внедорожного типа, размерности 12.00 R20, причем на задних колесах односкатные, для лучшей проходимости.

Представленный на выставке автомобиль был оснащен 7,9-литровым турбодизелем мощностью 240 л. с. и максимальным крутящим моментом 740 Нм при 1450 об/мин. Трехместная кабина имеет дополнительное место для отдыха. Комплектация включает подогреваемые зеркала, кондиционер, а также топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем.