Сделана из Renault: Mitsubishi показала новую модель для Европы

Следующей европейской новинкой марки станет новый кроссовер Mitsubishi ASX

Несмотря на представленную в 2020 году стратегию развития Renault-Nissan-Mitsubishi, предусматривающую раздел сфер влияния и как следствие уход Mitsubishi с европейского рынка — марка анонсировала очередную «европейскую» новинку. Ею станет кроссовер ASX нового поколения, основанный на модели Renault. Японская марка уже опубликовала первый тизер и упомянула 2023 год. Именно тогда модель появится в продаже.

На сегодняшний день марка не раскрыла остальные подробности. Например, не рассказала, какая именно модель Renault стала донором для ASX. По некоторым данным, это Captur. Насколько эти догадки верны, станет известно в ближайшее время.

Mitsubishi не просто взяла французскую модель и перевесила шильдик, но и частично переработала внешность. Новый кроссовер получит иную радиаторную решетку и головную оптику. Каким будет салон, говорить рано. Ожидается, что в интерьере сходство с базовой моделью будет куда сильнее. Например, появится система мультимедиа с вертикально расположенным экраном.

Европейским покупателям новый Mitsubishi ASX предложат с гибридной силовой установкой, а вот появление вариантов с традиционными ДВС пока под вопросом.

Сборку нового кроссовера наладят в Испании. Выйдет ли модель за пределы Европы, неизвестно.