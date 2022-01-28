Tesla наводнит собственные заводы роботами-гуманоидами

Они будут ответственны за сборку электромобилей

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о планах на будущее. На этот раз он нашел способ решения проблемы с нехваткой рабочей силы. Для этого марка создаст человекоподобного робота под названием Optimus. Его оборудуют теми же камерами, что сейчас устанавливаются в салонах электрокаров производителя. А ориентироваться в пространстве ему помогут фирменные технологии автономного управления.

Сам Илон Маск считает этот проект более перспективным, чем автомобильные разработки. Это он объясняет тем, что в будущем его роботы смогут выполнять задачи разного уровня сложности, а значит им можно будет поручить что угодно.

Испытания роботов-гуманоидов на заводах марки начнутся в ближайшее время. Когда именно это произойдет Маск не сказал.

От автомобильных премьер в этом году Tesla отказалась, видимо освободив время для других, более интересных, разработок. Об очередном переносе выпуска электропикапа Tesla Cybertruck на 2023 год, стало известно не так давно. В 2023 состоится и премьера самой быстрой модели марки — Roadster.