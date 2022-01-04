Сделано в Украине: как на фаркоп автомобиля установить пескосолеразбрасыватель (видео)

В зимнее время борьба с гололедом на придомовых территориях – дело очень важное, гарантирующее безопасность пешеходов и целостность автотранспорта. Справиться с этой задачей крупногабаритной технике, которая зачастую используется для посыпки автодорог, бывает затруднительно из-за ее размеров. Вот поэтому здесь может выручить специальный навесной пескосолеразбрасыватель.

Многие его, наверное, уже видели такое оборудование тракторах. Оказывается, подобную технику можно установить и на обычный развозной фургон, пикап или внедорожник. Для примера возьмем модель РПС-120, которая изготавливается в Житомире по лицензии польской фирмы TICAB (Trade Industrial Company AB).

При транспортных размерах 170 х 140 х 80 см пескосолеразбрасыватель имеет собственный бункер для регентов на 120 л. Устанавливается оно прямо на фаркоп автомобиля, а подключается непосредственно к прикуривателю автомобиля (12В, 30А). Включение и выключение пескосолеразбрасывателя происходит нажатием кнопки аварийной остановки. Реагенты распределяются диском диаметром 350 мм, изготовленным из нержавеющей стали. Плотность посыпки составляет 60 г/м кв. Ширина посыпки варьируется от 2,5 до 3,5 м, в зависимости от высоты автомобиля.