Рынок новых грузовиков в Украине: стала известна пятерка лидеров 2021 года

В ушедшем 2021 году в нашей стране было реализовано более 4,8 тыс. новых грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 т. Таким образом, продажи достигли своеобразного посткризисного максимума, превысив прошлогодний показатель на 30,4%, сообщает AUTO-Consulting. Этому способствовали ряд факторов – дорожное строительство в рамках государственной программы, активность аграриев, а также местных громад. Для сравнения, в 2019 году рынок новых грузовиков в Украине составил 4,7 тыс. ед., а десять лет назад – 5,2 тыс. ед.

Всего в 2021 году на отечественном рынке в данном сегменте была представлена продукция 36 различных марок. Если же говорить о лидерах, то здесь первое место у белорусских машин, занявших долю 21,5%. То есть каждый пятый реализованный новый грузовик полной массой свыше 3,5 т был Минского автозавода. Более того, МАЗ стал единственный на нашем рынке, кто смог за год преодолеть планку в тысячу единиц – 1031.

На второй позиции по итогам прошлого года находятся грузовики марки MAN – с долей рынка в 10%. А третье место – у шведского производителя Scania. Далее следуют турецкие автомобили марки Ford Trucks, которые в последнем месяце 2021 года заняли почетное второе место. Замыкает пятерку самых продаваемых грузовиков на отечественном рынке техника марки IVECO, которая, по сравнению с 2020 годом, улучшила свои показатели на 30%.