Седан Great Wall в стиле культового Nissan впервые заметили на тестах (фото)

Дебют модели состоится в этом году

Несмотря на то, что в настоящее время спрос на седаны довольно низкий, китайский автогигант Great Wall намерен вернуть их в свою линейку. Первая модель уже готова и выехала на дорожные тесты.

Фотошпионам удалось сделать несколько снимков прототипа новинки, но они малоинформативны. Все дело в маскировке. Она очень плотная и не позволяет рассмотреть автомобиль в деталях. Опознать пока еще безымянный седан удалось по колесам, которые в точности повторяют те, что были изображены на патентных фото.

Известно, что она выйдет под суббрендом Wey и будет выполнена в ретро-дизайне. В ее стилистике исполнения просматриваются черты культового Nissan Skyline. Например, седан получил четыре круглые фары и аналогичной формы задние фонари. Также можно выделить безрамочную решетку радиатора, зеркала заднего вида на ножках и скрытые дверные ручки.

Салон модели не рассекречен. Ожидается, что он тоже будет выдержан в аналогичной стилистике, но получит современное оснащение. По данным инсайдеров, в основу новинки легла платформа Lemon. Она будет поставляться с гибридными агрегатами. Хотя и вероятность появления версии с традиционными двигателями исключать нельзя. Презентуют новый седан во второй половине этого года.