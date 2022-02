Volkswagen выпустит пикап для конкуренции с электрическим Ford F-150

Новостью поделился глава компании

В актуальной линейке Volkswagen Group есть седаны, универсалы, кроссоверы, внедорожники и хетчбэки. Нет только пикапов. Компания решила исправить ситуацию и приступила к разработке очередной новинки.

Об этом, в рамках мероприятия Ask Me Anything (AMA), рассказал генеральный директор VW Герберт Дисс. По его словам, выпустить на рынок электрический пикап – отличная идея, особенно учитывая спрос на такие модели. В качестве конкурента электрической новинки глава немецкой марки назвал Ford F-150 Lightning. Вдаваться в подробности он не стал. Также не были названы сроки выхода модели на рынок.

Возможно, новый пикап станет серийным продолжением концепции Tarok, показанную в 2019 году на автосалоне в Нью-Йорке. Вот только начинка у него будет электрическая, в отличии от шоу-кара, который оснащался 3,0-литровым бензиновым двигателем с отдаче 280 л.с.

К тому же Дисс отметил, что компания рассматривает возможность выпуска электрической версии культового Beetle. Платформа MEB позволяет это сделать. Учитывая былую славу этого компактного автомобиля он найдет своих покупателей и в настоящее время. Среди других планов компании – выпуск бюджетного электромобиля, стоимость которого будет около 20 000 долларов. Его предвестником является концепт ID.Life, показанный в 2021 года на Мюнхенском автосалоне.