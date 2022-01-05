Седан Hyundai Grandeur станет электрокаром

Новое поколение модели выйдет в 2023 году

Большинство производителей снимает с производства седаны, оправдывая это решение низким спросом, а также популярностью кроссоверов и внедорожников. Но Hyundai не спешит ставить на них крест. Марка не собирается отказываться от классического трехобъемного кузова, и в следующем году выпустить новое поколение Grandeur.

Новый Hyundai Grandeur станет промежуточным звеном между обычными моделями бренда и премиальными Genesis. Сейчас марка изо всех сил пытается привлечь внимание к именитому семейству, которое впервые поставили на конвейер в 1986 году.

Как будет выглядеть будущая новинка, пока остается загадкой. Свое видение будущей серийной модели представили дизайнеры из Gotcha Cars. Взяв за основу шпионские снимки, они попытались составить представление о том каким может быть новый седан.

Дизайнеры постарались интерпретировать классический Grandeur в соответствии с новыми модными тенденциями. Спереди — оригинальная двухэтажная оптика и внушительная радиаторная решетка. На корме красуются тонкие монофонари.

По некоторым данным, официально новый Грандер дебютирует в 2023 году. В основу седана ляжет платформа Kia K8. В движение седан будут приводить бензиновая или электрическая силовая установка.