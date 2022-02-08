Семейство Fiat Tipo пополнилось кросс-универсалом

Новинка получила подправленную внешность, особую «красную» версию и ценник в 30 000 долларов

История семейства Fiat Tipo началась в 2015 году с выхода на рынок четырехдверного седана. Уже в следующем компанию ему составил хэтчбек и универсал. В конце 2020 года модель пережила рестайлинг и получила еще одну версию. Ею стал кросс-хэтч. Теперь такая же кросс-версия появилась и у универсала — Fiat Tipo Station Wagon Cross.

Как и кросс-хэтч, он получил пластиковый кузовной обвес и решетку радиатора с особым рисунком. За счет изменений во внешности, в длину кросс-универсал получился на 12 мм больше базовой версии и достигает 4583 мм. По некоторым данным, автомобилю увеличили дорожный просвет, но точные цифры не сообщают. У нового Fiat Tipo Station Wagon Cross базовыми являются 17-дюймовые колеса. У обычной версии они были 16-дюймовыми.

Европейским покупателя кросс-универсал предложат с цифровой приборной панелью, 10-дюймовой системой мультимедиа, камерой заднего вида и светодиодной оптикой. В стандартное оснащение войдут адаптивный круиз-контролем и система автоматического торможения.

Кроме обычной версии, у нового «кроссовера» будет еще одна — Red. Она посвящена одноименной компании, которая борется с эпидемиями. Автомобилю в особом исполнении достанутся красные корпуса боковых зеркал, при этом цвет кузова может быть любым. А так же шильдики указывающие на то, что перед нами версия Red. Кресла и дверные карты автомобиля выполнены из переработанного пластика.

Fiat Tipo Station Wagon Cross Red / Fiat Tipo Station Wagon Cross Red

С моторами ничего мудрить не стали — они такие же, как и у остальных моделей семейства. Кросс-универсал будут приводить в движение 1,0-литровый 100-сильный бензиновый двигатель или 1,3 и 1,6-литровый дизельные с турбонаддувом. Отдача первого — 95 л.с., второго — 130 л.с. Привод — исключительно передний.