Новый Duster назвали Porsche 911 в линейке Dacia

Главный дизайнер уверен, что модель ничем не уступает немецкому спорткару

В настоящее время должность главного дизайнера румынской марки Dacia занимает Майлз Нюрнбергер, который до этого 14 лет проработал в компании Aston Martin. Свой переход в бюджетный бренд топ-менеджер пояснил тем, что работать над созданием массовых автомобилей гораздо интереснее. К тому же он отметил, что компания выпускает его фаворита среди машин – кроссовер Duster.

По словам Майлза, новое поколение Дача Дастер выглядит великолепно и выгодно выделяется среди других представителей сегмента. Автомобиль получил автоматическую коробку передач, опциональный полный привод и современную мультимедийную систему. К тому же модель отличается прочной конструкцией и может работать как на бензине, так и на газе. Поэтому кроссовер вполне можно назвать Porsche 911 среди бюджетников, заявил дизайнер в интервью Тop Gear.

Майлз Нюрнбергер присоединился к румынской компании прошлым летом. В Aston Martin он отвечал за разработку экстерьера кроссовера DBX и суперкара Valkyrie. Это два самых впечатляющих автомобиля британской фирмы за последние годы. Свой переход в бюджетный бренд топ-менеджер пояснил тем, что работать над созданием массовых автомобилей гораздо интереснее. Ведь здесь в разы больше возможностей реализовать свои творческие идеи.