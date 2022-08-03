У BMW i4 появилась доступная версия – она на $3500 дешевле базовой

Семейство спортивного электрического лифтбека BMW i4 пополнилось новой версией eDrive35. Новинка присоединится к представленным ранее i4 eDrive40 и i4 M50.

Модель оснащена электромотором, установленным на задней оси, мощностью 286 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Запас хода в 490 км обеспечит батарея на 66 кВтч. Восполнить ее заряд от 10 до 80% можно за 30 минут. Если в мощности и пробеге эта версия уступает другим модификациям, то в плане динамики вовсе нет. Разгон с места до «‎сотни»‎ занимает 6 секунды против 5,8 с.

В остальном i4 eDrive35 не отличается от старших братьев. В ее оснащение также входит большой изогнутый экран, который объединяет 14,9-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовую мультимедийную систему. Широкий пакет систем помощи водителю и ассистентов безопасности, включая систему автопилота. Отделка выполнена из натуральных материалов.

Новинку оценили в 52 395 долларов, что на 3500 дешевле базового i4 eDrive40 и на 14 5000 меньше топового i4 M50. Производство новой версии электрокара начнется в четвертом квартале 2022 года на заводе BMW в Мюнхене.