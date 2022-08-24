Shelby подготовила 1300-сильный Ford Mustang

Модернизация купе обойдется владельцу в 210 тысяч долларов

Shelby American, основанная 60 лет назад бывшим автогонщиком Кэрроллом Шелби, подготовила пакет доработок для Ford Mustang — GT500 Code Red. Это первый случай в истории, когда автомобиль от Shelby стал серийным. До этого момента, в компании вполне обосновано считали, что их экспериментальные «Мустанги» слишком дикие для обычных автомобилистов.

GT500 Code Red — это адаптация экспериментальной модели 2008 году к автомобилю последней генерации. Пакет включает полностью переработанный 5,2-литровый Twin-Turbo V8, выдающий 1300 л.с. на биотопливе Е85 и 1000 л.с. на обычном бензине А-93.

Динамические характеристики модернизированной «двухдверки» не озвучиваются. Но доработка купе обойдется владельцу в не малые 210 тысяч долларов и это без учета стоимости самого автомобиля.

Всего за 60 лет сотрудничества с Ford компания Shelby American представила четыре экспериментальных «Мустанга». Два из них подготовили в 1967 году и по одному в 1968 и 2008 годах. Теперь у клиентов марки появилась возможность опробовать гоночные технологии на дорогах общего пользования.