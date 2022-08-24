В Украине изготовлен автотопливозаправщик из нержавеющей стали

Сегодня на украинском рынке пользуются хорошим спросом автотопливозаправщики, которые позволяют оперативно снабжать горючим различный транспорт там, где нет поблизости АЗС. Прежде всего это касается аграриев. На днях отечественное предприятие «Спец-Ком-Сервис» отгрузило одному заказчику очередную свою новинку — автотопливозаправщик на шасси MAN TGM 18.250.

На машине установили цистерну эллиптической формы, изготовленную из нержавеющей стали. Она имеет полезный объем 10 кубометров и разделена на три секции. Две секции – непосредственно для топлива, а третья, 1,3-кубовая, рассчитана на перевозку AdBlue, без которого сегодня немыслим современный ДВС. В комплектацию автомобиля входит показчик уровня заполнения цистерны. Из стандартного оснащения отметим насос, расходометр, несколько фильтров, заливной рукав и, конечно же, заправочные пистолеты.

Что же касается шасси MAN TGM 18.250, то оно имеет колесную формулу 4х2 и рассчитано на полную массу 18 т. Под дневной кабиной установлен 250-сильный турбодизель. Данная модель обладает неплохим клиренсом, что позволяет свободно эксплуатировать автотопливозаправщик вне асфальтированных дорог.