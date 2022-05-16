Сitroen Jumper примерил в Украине интересную спецнадстройку

Известный отечественный производитель – Завод спецтехники «Техкомплект» представляет очередную новинку. Это аварийно-ремонтная мастерская на 3,5-тонном шасси Citroen Jumper, оснащенном двухрядной кабиной. На шасси установлен фургон со стальным трубчатым каркасом, снаружи обшитый пластиком, армированным стекловолокном, а изнутри – алюмокомпозитной панелью «под дерево».

В фургоне имеются полки для специнструмента, слесарные тески и дизель-генератор. Снаружи, с обоих бортов установлены по два отсека с роллетными дверьми для баллонов с пропан-бутаном и кислородом. Автомобиль может перевозить до 6 рабочих, не считая водителя, которые размещаются на комфортабельных сиденьях в кабине.